Kvalitní architektura, jednoduchost, univerzálnost. To je jen krátký výčet atributů, které ve své práci uplatňují architekti z Cake Houses. A taky jejich vstupenka do společnosti vítězů 25. ročníku Designbloku. Výsledkem práce Pavla Špringla, Matyáše Švejdíka a Šimona Marka je rodinné bydlení, které naplňuje nároky 21. století. Koncept konfigurovatelného domu, který je možné individualizovat dle specifických potřeb budoucích obyvatel, v sobě spojuje výhody typového domu a možnosti moderní technologie.

To zaujalo i porotu, složenou ze zahraničních odborníků, v níž po boku Ineke Hansové zasedli Joseph Grima (architekt, editor, kurátor, zakladatel společností Alcova a Space Caviar, kreativní ředitel akademie The Design Academy Eindhoven), Birgitta Homburgerová (kreativní ředitelka, designérka a tvůrkyně strategie), Benedict Hobson (novinář a spoluředitel společnosti Dezeen) a Simone Postová (multidisciplinární designérka) a která značce udělila Grand Prix (Cenu za mimořádný počin).

„Cake Houses nás oslovily nejen koherencí myšlenek a kvalitní prezentací, ale také svým potenciálem celospolečenského dopadu. Jde o projekt, který může zlepšit život mnoha lidí,“ osvětlila volbu absolutního vítěze Cen Designbloku 2023 prezidentka poroty Ineke Hansová.

Cake Houses Alex Shoots Buildings

Nejlepší instalace designéra

Titul za nejlepší instalaci designéra obdržela talentovaná německá designérka Marie Radkeová, finalistka loňských cen Designblok Diploma Selection.

Nejlepší instalace výrobce i Cena veřejnosti

Mezi firmami dominovala značka Moser s odvážnou expozicí, které vtiskl podobu kreativní ředitel společnosti Jan Plecháč (na fotografii). Právě instalace s levitujícím mrakem, na kterém plují skleněné vázy, zaujala kromě odborníků také návštěvníky, kteří více než dvěma tisíci hlasy stvrdili vítězství značky Moser v kategorii Cena veřejnosti.

Nejlepší nábytek

Porota ocenila také značku mmcité, která v interaktivní a vizuálně působivé instalaci ve Veletržním paláci Národní galerie Praha vystavila kolekci Morse z dílny belgického Studia Segers. Přenáší v ní slavnou Morseovu abecedu do veřejného prostoru – krátké a dlouhé signály v podobě dřevěného sezení určeného do prostoru letištních hal, nádraží nebo i do exteriéru.

Nejlepší bytové doplňky

Cenu za nejlepší bytový doplněk si odneslo studio LLEV za vázy PSYCHEE a nové zpracování sklenice INNATURA. Objekty jsou tvořeny technikou foukání skla do forem z lokální směsi mycelia, materiálu, jehož vývoji a zpracování se designéři Eva a Marcel Mochalovi dlouhodobě věnují.

Nejlepší školní prezentace

Mezi školními prezentacemi zvítězila pražská UMPRUM s interaktivním projektem UMPRUM.Wav, který nabídl cestu k pochopení struktury hudby a nevšední pohled na hudební nástroje. Projekt poprvé představený během letošního milánského design weeku je výsledkem dlouhodobé spolupráce designérů, předních českých hudebníků a teoretiků hudby.

Cena AGC Glass Europe za udržitelný design

Cena za udržitelný design měla letos pro mnohé možná překvapivého vítěze. Stala se jím totiž sama Ineke Hansová. O tom, kdo si cenu nakonec odnese, ale rozhodovala porota ve zcela jiném složení, kde dominují profesionálové a odborníci právě na oblast udržitelnosti. Zasedl v ní například děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Vladimír Kočí, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová nebo zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Klepek Jonášová. Hansová si cenu odnesla za zcela jedinečný projekt první zálohované židle REX.