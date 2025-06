V přítmí legendárního Becher’s baru slyšíte tlumený smích vycházející odněkud za zdí. Procházíte kolem, než si na stěně všimnete nenápadného zlatého tlačítka s číslicí 007. Zmáčknete ho a nastoupíte do výtahu – status potvrzen – a v momentě vás přenese do úplně jiného světa, do nového speakeasy baru Splendid.

Minimalismus v kombinaci se sametovým čalouněním a zářivým křišťálem. Na baru už na vás čeká sada karet, vyberte si drink. Třeba Vesper Betrayal, Montenegro Mission nebo Defibrillator. Nebo si objednáte nejdražší drink v Česku – Vintage Vesper postavený na bázi Martini koktejlu, do kterého barmani použijí archivní gin ze čtyřicátých let, vodku z padesátých a martini ze šedesátých let minulého století. Naservírují vám ho do ikonické broušené sklenice Splendid zdobené 24karátovým zlatem ze sklárny Moser a zaplatíte za něj 15 tisíc korun.

