Studio britského architekta Normana Fostera patří k největším ve svém oboru. Mezi téměř dvěma tisíci pracovníků je ovšem jeden malý dvacetičlenný tým s jasným úkolem: ukázat, že se projekty dají navrhovat inovativním způsobem. A tak pomáhají do praxe uvádět nové technologie, jako je 3D tisk, robotika nebo třeba umělá inteligence.

Mezi těmi, kteří ve výzkumné skupině dlouhé roky pracují, je i jeden Čech, Josef Musil, jehož pozice by se dala popsat jako digitální designér. „Ve firmě působíme jako interní konzultanti,“ říká. Právě propojení výzkumu s designem je to, co ho baví nejvíc. A tak za posledních deset let pod jeho rukama prošly projekty jako kanceláře společnosti Apple, které budou působit jako venkovní prostor nebo jako park v nově zrekonstruované ikonické elektrárně Battersea Power Station v Londýně, či stavba obřího letiště v Kuvajtu.

