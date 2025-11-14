Akademie sportu
Nejen tělocvična, ale celá akademie brazilského džiu‑džitsu v katarském Dauhá je věnovaná výuce tohoto bojového umění se zaměřením na děti. Architektonické studio Kidz pracovalo tak, že se kolem ústředního bodu, kterým se stala prosklená přednášková hala modelovaná podle boxerského ringu, soustřeďují všechny ostatní funkční zóny, jež umožňují snadnou orientaci a nerozptylují mysl. Pro vytvoření řady snadno čitelných prostor byly použity základní geometrické tvary a zjednodušená paleta materiálů. V jednoduchosti je totiž síla a ve zdravém těle zdravý duch.
