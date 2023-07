New York je město plné rozdílů, každá čtvrť tu má svou specifickou atmosféru. Prošli jsme nejzajímavější místa, kde to žije, a máme pro vás několik tipů, kam se vypravit za kulturou, uměním, vyhlášenou gastronomií i módou.

Chelsea

Uprostřed západního Manhattanu je Chelsea, čtvrť známá především svojí uměleckou scénou. Mezi osmnáctou a desátou západní ulicí a desátou a jedenáctou avenue se totiž nachází přes tři sta galerií nejen se současnými autory. Prohlížením umění tady lehce strávíte celý den. Každý čtvrtek navíc bývají v galeriích a studiích otevřené večery s umělci a sklenkou vína pro všechny. Asi nejznámější je David Zwirner Gallery, která aktuálně hostí výstavu japonské umělkyně Jajoi Kusamy. Ta se proslavila svými barevnými instalacemi a sochami v podobě obřích květin a dýní s puntíky. Fronta je tu téměř vždy, ale když vydržíte, naplno si užijete její Infinity Mirror Room. Jajoi můžete znát například z ikonické dekorace prodejny Louis Vuitton v Paříži, která byla instalována letos na jaře. Jde už o druhou spolupráci slavného módního domu s Kusamou, která pro něj navrhla limitovanou edici oblečení a doplňků.

Kousek dál je Gladstone Gallery, kde probíhá výstava spisovatele a výtvarníka Francese Starka s názvem Serve the Dominant Ideology or Stop Being a Pussy. Tento provokativní název doprovázejí vedle obrazů i videa a koláže. Pro milovníky minimalismu doporučujeme stejnojmennou výstavu v galerii Kasmin, jejíž kurátoři vybrali dvacet děl od dvaceti různých umělců reprezentujících tento směr v různých dekádách – mezi nimi například Donald Judd, Fred Sandbeck nebo Frank Stella. Z těch menších výstavních míst určitě nevynechejte Carter Burden Gallery, Ceres Gallery s aktuální výstavou Rasing Women´s Voices nebo neziskovou galerii Painting Center, která podporuje současnou uměleckou scénu New Yorku.

Když už jste v Chelsea, nezapomeňte navštívit Chelsea Market! Zkuste třeba vyhlášené newyorské tacos od Los Tacos No. 1 nebo halvu od Seed + Mill, kterou od roku 2016 připravují tři kamarádky společně s výběrovým tahini. Poté se projděte parkem Highline vytvořeným z bývalé nadzemní železniční dráhy – dvoukilometrová cesta plná zeleně a vzrostlých stromů, laviček i fotogenických zákoutí tvoří příjemnou oázu uprostřed rozpáleného letního Manhattanu.

Soho

Malé obchůdky i velké značky, spousta dobrého jídla a výborné kávy, to je Soho, jedna z nejznámějších čtvrtí na dolním Manhattanu. Ve zdejších uličkách se můžete jednoduše ztratit, což je v tomto případě jedině dobře. Zajděte si na vyhlášený avokádový chleba do Citizens of Soho nebo vyzkoušejte japonské nadýchané palačinky v bistru Flippers.