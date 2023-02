Začátkem roku zaplavil módní obchody Louis Vuitton po celém světě motiv barevných teček. Na pařížské Champs‑Élysées se postava s tváří Jajoi Kusamy a signifikantní jasně rudou parukou naklání ze střechy, aby dozdobila fasádu celého domu. V Číně obchody obléhají barevné dýně. Na Páté avenue v New Yorku zase robot, který je téměř k nerozeznání od umělkyně, za výlohou „maluje“ na sklo. Stejně jako v butiku na New Bond Street v Londýně, kde mimochodem až do června probíhá výstava jejích slavných Infinity Mirror Rooms v galerii Tate Modern. Svět Jajoi Kusamy nikdy nebyl černobílý ani jednoduchý. Zmítala se mezi japonskou konzervativní společností, americkou surrealistickou a popartovou vlnou i svou psychikou. Musela změnit svůj život, odjet z rodné země, aby vnesla do umění osobitost, kreativitu i pozdvižení. Dnes, krátce před svými 94. narozeninami, patří mezi nejuznávanější autorky, její díla vystavují galerie po celém světě a od chvíle, kdy se před osmi lety prodal její obraz White No. 28 za 7,1 milionu dolarů, drží rekord pro nejdražší žijící umělkyni. Ochranitelské barevné dýně, puntíky značící nekonečno, a opakování obrazů v místnosti se zrcadly, které jsou výsledkem jejího vnímání s obsedantně kompulzivní poruchou, se staly ikonickými.

