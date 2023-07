Cihlová budova bývalé slévárny v centru Brna, v sousedství nákupní galerie, je jedním z nejlepších míst, kam můžete v Brně vyrazit za uměním. Dlouhá loď haly s čistými liniemi, v nichž vynikají přiznané traverzy a velká prosklená okna, dýchá industriální duší, a na výstavní ploše o 1500 metrech čtverečních tady Fait Gallery všem milovníkům umění představuje uznávané autory, kteří se svou tvorbou vymykají průměru i mladé a talentované tvůrce, kterým galeristé předpovídají velkou budoucnost.

V současnosti ve Fait Gallery probíhají tři výstavy, vypravili jsme se tam a tady je malá pozvánka.

Hlavní výstava přináší tvorbu autorů Michala Pěchoučka a Rudiho Kovala, kteří poslední čtyři roky pracují společně pod značkou unconductive trash. Jde o anagram jejich rodných měst Duchcova a Traunsteinu - slovní hříčku i manifest, kterým dávají najevo, že pro ně není v umění důležité věci ukončit, tím podstatným je začátek tvůrčí aktivity. Jak sami vysvětlují, smyslem jejich společné tvorby je „odstranění nánosů minulosti, ztráta původních výtvarných rukopisů, a objevování umělecké identity nové“.

Jejich výstava pojmenovaná Largery Observed se skládá z pěti cyklů: virgin blue, gold tint, burning daylight, unconductive chronology a macroseismic scale. Pěchouček mimochodem pracoval dlouho jako scénograf a cit pro divadelní scénu se propisuje i do pojetí výstavy. Je to otevřený dialog mezi světem minulým a přítomným.

První cyklus se jmenuje virgin blue a hlavní roli tady hrají ženy a fotbal. Na velkoformátových dílech s detaily v modré fólii se prolínají momenty sportovních životů žen, které přirozeně během válek zaplňovaly místa ve světě mužů sloužících na frontě. Inspirací autorům byly dobové fotografie jednoho z prvních ženských fotbalových klubů v Anglii - Dick, Kerr Ladies F.C. - úspěšného oddílu, který podobně jako další byl anglickou Fotbalovou asociací ve 20. letech oficiálně zakázaný. Asociace tím chtěla „chránit“ ženy a její zákaz nakonec trval padesát let. Obrazy tak připomínají nejen období světových válek, ale i cestu žen k emancipaci. Mezi díly je i dlouhá modrá stěna v barvě virgin blue, která symbolizuje jakýsi blok, zákaz.

Druhým rozsáhlým cyklem je gold tint s fólií v barvě zapadajícího slunce. Téma války se opakuje i tady. Ovšem s větší nadsázkou, kdy si výtvarníci pohrávají s genderem, stereotypy i symbolikou. Předlohou jim byla reportážní fotografie Johna Tophama z roku 1940, který na momentkách zachytil jednotku domobrany, jak se připravuje na vánoční představení. Vojáci se v rámci představení převlékají do ženských šatů, touží po ženách, vesele se baví, když v jednu chvíli do divadelní zkoušky přijde poplach a oni musí nechat zábavy a ihned nastoupit k boji. Bez ohledu na to, co mají právě oblečené. Fotografie byly dlouho cenzurované, podle britské vlády stavěly obraz vojáka jako hrdiny do zcela jiného světla a to nebylo žádoucí.

Unconductive trash tady naopak ukazují, že muži jsou schopní absolutní empatie a ženství jim je vlastní. A hledat „normalitu a každodennost“ je pro člověka i během chaosu války úplně přirozené.

Třetím cyklem výstavy je unconductive chronology - zahřívací rozcvička v ateliéru před samotným zahájením tvorby, kdy si autoři sednou k šicím strojům a vytváří obrazy. Celkem 48 obrazů tvoří monumentální řadu v prostoru a podobně jako u filmu je téměř pohyblivým obrazem.

unconductive trash ve Fait Gallery Foto: Fait Gallery

Doprovodná výstava v rámci Fait Gallery Preview představuje Miu Milgrom a její tvorbu nazvanou Mining the Undersence. Milgrom je studentkou AVU a zároveň je velmi talentovaná svářečka. Železo je také jedním z hlavních materiálů, které autorka představuje. Ovšem doplněné o zcela jiný materiál, který „narušuje rovnováhu“. Tato situace, napětí, křehkost momentu těsně před zhroucením, je metaforou podpůrných struktur i v lidských životech.

Objekty převážně ze železa Milgrom dotvořila například keramikou nebo dřevem - na první pohled materiálem, který tam nepatří a který celou stavbu oslabují. Nebo by to tak logicky mělo být. Podle autorky se ale vše začne rozpadat až ve chvíli, kdy člověk začne toužit po vysvětlení a snaží se objekt uspořádat a kontrolovat.

Archeologie, skládání artefaktů našich životů, předmětů, které měly svou roli i význam, dost často ale skončily bez dalšího využití, případně mezi odpadem. David Fesl v rámci své výstavy Nešikovný napodobitel umělého života, která je prezentována ve Fait Gallery MEM, skládá z vyřazených věcí i jen jejich částí objekty, které se vejdou do dlaně.

Dlouhodobý proces a neustálé hledání je ovlivněno autorovým perfekcionismem. Výsledná díla, která jsou v galerii velkoryse prezentována lákají k bližšímu zkoumání a asociacím. Pozorovatel si při pohledu na ně může představit cokoli, je to naprosto individuální disciplína, která pramení z našich vzpomínek a emocí.

Hlavní výstava se během roku mění a stejné je to i v dalším výstavním prostoru - v Galerii Most, která se vznáší napříč celým prostorem. Tady jsou v rámci kurátorovaného výběru vystavena díla, která si návštěvník může rovnou koupit.

A pokud dorazíte do galerie i s dětmi, přihlašte je na jeden z populárních výtvarných workshopů pro všechny generace. V tvůrčím prostoru LES (Laboratory for Education and Synergy) během července proběhnou ještě dva a další se chystají. Pro děti od dvou do šesti let to je workshop Kolem dokola (sobota 22.7. v 10:00) a Živá hmota (úterý 25.7. v 16:30).

Všechny výstavy můžete navštívit od úterý do soboty, od 11:00 - 18:00, až do 29.7. 2023. Každou středu je vstup volný. Více informací na www.faitgallery.com