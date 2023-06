Tohle není jen byt, je to umělecký prostor. A tohle nejsou pokoje, nýbrž dynamicky se měnící scény. Jedna velká vizuální instalace na 220 metrech čtverečních. Přesto je ale tento letenský byt místem pro život. A to nejen pro Terezu Porybnou, která zde koncem minulého roku našla svůj domov poté, co se do Prahy po letech vrátila z Londýna. Je místem, kde se mohou konat soukromé výstavy a kde umělci z různých koutů světa nacházejí dočasné útočiště pro svou práci.

Zbývá vám ještě 95 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se