Barvy a vůně Karibiku, Fidži, Thajska, Indie, Japonska, Číny a Koreje? To všechno v srdci Českého ráje, v Turnově? Fakt jo! Michal Pernica žil přes deset let na Novém Zélandě. Když pak v létě navštívil Turnov a prohodil pár slov s Pepou Šámalem, který akorát opouštěl Ábelův mlýn, zrodil se nápad na Pukū. V maorštině to znamená pupek nebo žaludek. A ten tady rozhodně potěšíte!

Zaškatulkovat tohle turnovské bistro je dost těžké, už snídaně vás může vzít na exotickou dovolenou. Jejich Aloo Tikki jsou v podstatě takovým twistem na turecká vejce, nechybí hráškové placičky, garam masala jogurt, mangové pyré, chilli olej, pošírované vejce ani koriandr. V barevném bistru jede plynový wok a v něm všechny ty asijské dobroty. Bestsellerem tu je už několik let smažená rýže nasi goreng s křupavým kuřetem, tofu nebo krevetami. Zkuste toho ale určitě ochutnat víc a klidně formou sdílením s přáteli. Koneckonců, právě v tom by tady chtěli své zákazníky ještě více inspirovat.