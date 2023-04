Když na konci čtyřicátých let minulého století šperkařský dům Bulgari představil své hodinky ve tvaru šperku Serpenti, bylo jasné, že tím mění hru. Následovaly inovace, přibyly mistrovské kolekce high jewelry i celebrity, které bez svého Serpenti takřka nevkročily na červený koberec. Zlatý had zdobený drahými kameny a diamanty, obtočený kolem zápěstí či elegantně ležící v dekoltu, se stal ikonou. Symbolizuje svádění, znovuzrození a transformaci a jeho nositelky jsou stejně výjimečné jako on.

Jedním ze zdrojů úspěchu Serpenti je jedinečná technika, kdy se drobné zlaté části „navlékají“ za sebe a výsledný šperk je díky tomu až neuvěřitelně lehký, pružný a přizpůsobí se snadno tělu, ke kterému okamžitě přilne.

Dokonalé řemeslo ale nyní dostalo nový nádech – u příležitosti 75. výročí Serpenti si v Bulgari nadělili další novinku. Tři nové šperky oslavují tradici, přidávají moderní nádech a směle kráčí do nové éry římského šperkařského domu.

Tělo hada je vyrobeno z 18karátového růžového zlata a při každém vašem pohybu se věrohodně zachvěje, jako kdyby byl skutečný. Práce šperkařských mistrů je vidět v každém detailu, umožňuje maximální pružnost a šperk zároveň působí majestátně.

Hlavu a ocas šperku zdobí zářivé diamanty a pohled očí z černého onyxu se vám dostane pod kůži. Nový design šperků je přesně takový, jako tomu bylo u jeho předchůdců – výjimečný.