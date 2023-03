Šperky Bulgari Serpenti nosila slavná Liz Taylorová i Gina Lollobrigida. Teď v nich po červeném koberci kráčí Zendaya nebo Anne Hathaway. Ikonický motiv hada vznikl před 75 lety a od té doby se stal symbolem luxusu a dokonalého řemesla.

I když se na první pohled může zdát, že zlatý had vykládaný diamanty a drahými kameny bude pro nositele těžký a na těle neforemný, opak je pravdou. Tělo složené z malých částí je dokonale pružné, lehké a přizpůsobí se záhybům kůže. Nenapodobitelný styl a um ruční práce z hadů římského klenotnictví udělali exkluzivní zboží.

První hodinky a šperky Serpenti vznikly na konci 40. let minulého století a časem značka vsadila i na kožené zboží – hlavy a tělo hada zdobí linie kabelek. Od té doby se motiv postupně více či méně proměňoval, přesto zůstal věrný svému originálu. Jako příběh bez konce, který staví na tradici a historickém odkazu a převádí je do budoucnosti.

„Dům Bulgari předvádí již po 75 let smělou kreativitu, úžasné řemeslné umění a inovativního ducha. To vše prostřednictvím kreací Serpenti, inspirovaných Kleopatřinými šperky, datujícími se do éry Říma před více než 2000 lety. Vyprávějí nikdy nekončící příběhy o umělecké zručnosti i síle ducha. Dokázaly pokořit hranice tradičního šperkařství, staly se symbolem sebevědomých žen a v rámci úžasných kreativních spoluprací vstoupily také do světa umění. Had Serpenti byl a je zásadní ikonou nekonečné metamorfózy Bulgari,“ prohlásil k výročí Jean-Christophe Babin, generální ředitel Bulgari Group.

Narazil přitom na segment umění, se kterým je Bulgari tradičně spojováno a dává vzniknout unikátním projektům. Tím posledním je dílo Refika Anadola, který pomocí umělé inteligence vytvořil multimediální dílo Metamorphosis. Je to oslava přírody, jejích proměn a zároveň pocta šperkařům Bulgari, kteří ze vzácných kovů a kamenů dokážou vytvarovat velkolepé výtvory.

Podívejte se, jak se ikonické šperky Bulgari Serpenti vyrábí. A nahlédněte i do archivů římského klenotnictví: