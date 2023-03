Praha versus Brno. Vydali jsme se na průzkum místních design shopů. Čekají na vás vázy, šperky, bytové doplňky a mnoho dalšího. Pojďte s námi nahlédnout do několika vybraných obchodů a nechte se inspirovat uměním českých tvůrců i krásnými prostory, kde jsou jejich produkty prezentovány.

Praha

Charaktery Design Store na pražské Letné poskytuje výběr autorského designu. Mezi značky, které prezentují, patří například české kabelky Yrnche od designérky Pavlíny Fričové. V malinkém prostoru najdete i keramiku, či obroučky od Nastassia Aleinikava Studio. Prodejní galerie v holešovickém Centru současného umění Dox by Qubus získala ocenění Obchod roku od Czech Grand Design Awards. Není divu. Minimalistický interiér doprovázen širokou nabídkou českých i zahraničních designérů zláká k nákupu kdekoho. V prodejně nechybí známé holinky od Maxima Velčovského, elegantní šperky od Kláry Šípkové či Dick Wolf ale i mohutné vázy od Romana Šediny. Širokou nabídku tvoří také produkty od Davida Shrigleyho, Patrika Illa i studia MEJD. V bývalé Sala Terreně Velkopřevorského paláce u zdi Johna Lennona je ukrytý design shop Artisème. Prostor prosvěcují obrovská okna, kterými je vidět do malé zahrady. Díky své lokalitě láká nejen místní, ale především turisty, a tak se český design dostane do různých koutů světa. Pestrý výběr umělců zaručuje, že si zde každý najde to své. Jména jako Daniel Vágner, František Jungvirt nebo Milan Pekař vás zde neminou.

V prostorách budovy SmetanaQ mají kromě kavárny i Design store Deelive. Tento obchod poskytuje designovým kouskům prostor k zazáření. A to doslova. Dvě stě metrů čtverečních, francouzská okna a výhled na Vltavu dodávají místu jedinečnou atmosféru. Prohlížením bytových doplňků, skla, porcelánu či šperků, kabelek a batohů lokální výroby zde můžete jednoduše strávit celé odpoledne. Originální obchod s designem na Malé straně, který zákazníkům poskytuje neobvyklý zážitek z nákupu. To je Ones concept, který funguje na principu tzv. shoppable apartment. Produkty jsou v obchodě vystavené tak, jako by byly u vás doma. Díky tomu se obyčejný nákup stává zážitkem. Na pražských Vinohradech se kousek od vodárny nachází Kvartýr studio, kde najdete vše od oblečení, před spodní prádlo až po kosmetiku. Do jejich aktuální nabídky spadají například kabelky české značky ADEMI nebo nádobí ENTENTYKY.

Brno

Brněnský Object store na Údolní je maličkatým zato bohatým prostorem pro produkty s příběhem. Koncept obchodu se soustředí na udržitelnost, a tak zde najdete kromě designu i čistou kosmetiku. I když se prodejna zdá na první pohled nenápadná, velké neonové písmeno O ve vitríně zaručeně nepřehlédnete. Prodejny Place store mají své zastoupení hned v několika městech. Ta v Brně se nachází přímo v srdci města na Moravském náměstí. Opravdu rozmanitou nabídku tvoří vše od šperků, přes papírenské výrobky a módu až po kosmetiku. Kromě nákupu zde v případě, že máte vlastní značku s originálním designem, můžete také prodávat. Stačí si pronajmout své místo v obchodě. TY IDENTITY najdete v Brně i Ostravě. Zaměřuje se na vybrané designéry, grafiky i návrháře. V nabídce brněnské pobočky v ulici Veveří mají šperky od AteLyer, Intimity, hrníčky Loo design, ale také dětské oblečení značky Boxx kids. Propojení výstavních prostor s design shopem v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně nabízí výběr zajímavých aktuálních kolekcí českých designérů. Návštěvníci si mohou odnést hrníček od Jiřího Pelcla či publikaci od designérské dvojice Vrtiška a Žák. Book Therapy tentokrát otevřelo svoji druhou pobočku v Brně na Zelném Trhu ve dvoře domu biskupa ze Žďáru. Toto knihkupectví se liší od těch ostatních nejen výběrem knih, ale i atmosférou. Cítíte se jako ve značkovém butiku s knihami pro cestovatele, milovníky designu, silných příběhů ale i těch pro nejmenší.