Vydejte se na místo, kde žili literární velikáni jako Oscar Wilde, James Joyce nebo Samuel Beckett. Do hlavního města Irska se dostanete letadlem z Prahy za tři hodiny. Město s něco málo přes půl milionu obyvatel, nacházející se na východním pobřeží ostrova, vás oslní svojí pohodovou atmosférou.

Klasické cihlové domečky v centru střídají moderní budovy na jeho okrajích. Historické památky tvoří především katedrály. Ruch města je cítit v malých uličkách, kde se střídá jedna tradiční hospoda za druhou. Irové jsou navíc jedním z nejpřátelštějších národů světa. Nechte se na víkend pohltit irskými písněmi v jednom z místních pubů, projděte se nekonečnou zelení Phoenix parku, kde žijí daňci, nebo se vydejte do jedné z mnoha galerií. V Dublinu si každý najde to své.

DEN PRVNÍ:

Irsko je země s bohatou historií, takže není překvapením, že v jeho hlavním městě najdete hned několik významných památek. Ty nejdůležitější se od sebe nachází jen pár minut pěšky. Katedrála nejsvětější trojice pocházející z roku 1030 patří spolu s nedalekou Katedrálou svatého Patrika mezi dva nejvýznamnější protestantské kostely v Irsku. Kousek od nich se nachází Dublinský hrad ze třináctého století. Dříve v něm sídlila vláda. Jeho luxusní interiér určitě stojí za prohlídku.

Snídaně

Před tím, než vyrazíte objevovat krásy města, ale zamiřte na vydatnou snídani. Ideálně do rodinného podniku Brother Hubbart. Doporučujeme jeho severní pobočku na Capel Street, kde si vše připravují sami od nuly. Irskou klasiku zde sice nenajdete, ale marocká vajíčka s jogurtovým dresinkem a cizrnou nebo veganský falafel vás zasytí na celé odpoledne.

Umění

Po vydatném jídle si udělejte procházku do Irského muzea moderního umění, nebo naskočte na tramvaj, která vás k němu doveze. Muzeum je domovem národní sbírky moderního a současného umění, která byla zahájena v roce 1990 a nyní čítá přes tři tisíce uměleckých děl irských a mezinárodních umělců. Nachází se navíc v budově bývalé královské nemocnice, jedné z nejvýznamnějších historických památek Irska.

Výhled na město

Pro nejlepší výhled pak navštivte poslední patro výrobny irského piva Guiness. Místní Gravity Bar patří k nejznámějším střešním barům v Irsku. Vychutnejte si pintu čerstvě natočeného Guinessu s panoramatickým výhledem na město.

Na kávu

Po intenzivním odpoledni si pak oddechněte v jedné z mnoha kaváren s výběrovou kávou. Doporučujeme třeba The fumbally, kde kromě kávy a dortů najdete i farmářský obchod.

Nákupy

V Dublinu si přijdou na své i milovníci designu. Navštivte obchod Article v srdci města nacházející se v bývalé šatně lorda Powerscourta nebo Irish design shop s pestrou nabídkou místních designérů.

Na večeři, na drink!

Na večeři zamiřte do michelinské restaurace, kde si vychutnáte jídlo s moderními prvky s výhledem na řeku. Den zakončete na nejznámější barové ulici Temple Bar. Zde opravdu platí co krok, to irský pub. Živá muzika a pravá irská whiskey jsou samozřejmostí.

DEN DRUHÝ:

Brunch spot

Po programem nabitém dni, začněte ten druhý zvolna. Co takhle snídaně s výhledem? Ve střešní restauraci Sophie´s mají bohatou nabídku snídaní a brunche. Od irské klasiky přes palačinky s pomerančovým máslem až po domácí křupavou granolu.

Za kulturou

Po jídle se zajděte podívat na dům, kde žil spisovatel Oscar Wilde. Nachází se vedle parku Merrion Square, kde najdete jeho sochu. Hned naproti navštivte Národní galerii. Tvoří ji čtyři budovy s více než patnácti tisíci uměleckými díly. Navíc se na Rubense, Rembrandta, Goyu, van Gogha či Renoira můžete jít podívat zadarmo.

Pro milovníky knih

Naopak do knihovny Book of Kells v Trinity College si lístek koupit musíte. V areálu vysoké školy jsou rozmístěné QR kódy, díky nimž jej snadno zakoupíte. Opravdu za to stojí. Knihovna postavena na začátku osmnáctého století obsahuje více než dvě stě tisíc knih. Svým dřevěným interiérem a vysokým stropem vás uchvátí hned na prahu. Navíc je v ní umístěna The Book of Kells psaná mnichy před rokem 800, která obsahuje čtyři evangelia Nového zákona.

Mořský vzduch před večeří

Odpoledne se vydejte k na procházku k moři. I přesto, že zde mírně fouká a jeho teplota nepřeje rekreačnímu plavání, je plné otužilců. Dojeďte vlakem z centra na Seapoint beach a užijte si příjemný mořský vzduch. Na večeři tentokrát zamiřte do restaurace Brookwood, kde podávají tradiční nedělní roast s kaší, pečenou zeleninou a yorkshire pudinkem.

Kde se ubytovat?

Možností ubytování je mnoho. Čtyřhvězdičkový hotel The Alex se nachází v klidnější části centra jen pár kroků od domu Oscara Wilda. Pokoje jsou prostorné s moderní výbavou. Pro ty z vás, co i na dovolené rádi zacvičí, je dvě minuty od hotelu k dispozici posilovna pro všechny hosty.

Pár tipů na závěr

Při procházce středem města nemůžete minout Dublinskou jehlu, která se tyčí uprostřed hlavní ulice O´Connell Street. 121 metrů vysoký ocelový kužel je postavený na místě bývalého památníku admirála Nelsona. Jestli vás zajímá whiskey určitě zavítejte do destilérie irské značky Jameson, kde se dozvíte vše o její výrobě i to, jak ji správně pít. Na nákupy designérských značek se zastavte v nákupním domě Browne Thomas.

Dublin