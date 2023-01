Necelých sedm hodin jízdy autem z Prahy, nočním lůžkovým vlakem nebo hodinu a půl letadlem, je jedno z nejkrásnějších evropských měst, které láká na historii i gastronomii. Budapešťské panorama vykreslují ikonické budovy Parlamentu, Rybářské bašty i Széchenyiho řetězového mostu, který od poloviny 19. století spojuje budínský a pešťský břeh Dunaje. Procházejte se podél řeky, skočte do tramvaje číslo 2, 4 a 6 a kochejte se scénickými výhledy na město, nechte se provést nádherným novogotickým komplexem Maďarského parlamentu, a pak se vyvézt historickou lanovkou až k Budínskému hradu. Historie rozlehlého komplexu paláců a městských domů se se začala psát už ve 13. století, pak byl ale několikrát poničen a znovu obnovován a v roce 1867 tady v Matyášově chrámu byl František Josef I. korunován uherským králem.

Když už budete v Budapešti, musíte se vypravit i do útrob metra, dodnes tu totiž funguje historická linka M1, která je nejstarší na kontinentální Evropě. Zahájila provoz v květnu 1896, má jedenáct zastávek, krásné stanice a po kolejích tady jezdí specifické žluté krátké vozy.

Za návštěvu stojí nádherná původně novorenesanční budova Státní opery na Andrássyho třídě, která v posledních letech prošla nákladnou mnohamilionovou rekonstrukcí. Vždyť ji tady v roce 1885 na slavnostní premiéře “otevíral” sám císař František Josef I.! Vedle slavnějších operních domů v Miláně a Paříži se řadí mezi trojici koncertních sálů s nejlepší akustikou. Abyste si prošli mramorem obkládané chodby či královské schodiště se zrcadly a sochami, můžete se vydat na asi hodinovou prohlídku s průvodcem. Stojí 7000 HUF (asi 420 korun) a zavede vás do hlavního koncertního sálu obkládaného zlatem, kterému dominuje více než třítunový zářivý lustr, i do kuřácké chodby obložené původním dřevěným obkladem.

Kde nabrat síly

Když už se vypravíte do Budapešti, zařaďte do svých itinerářů lázeňské služby. A vypravte se rovnou do městského parku, do největších termálních Széchenyiho lázní, kde vás bude hýčkat pramen bohatý na síru, vápník a hydrogenuhličitan hořečnatý. Rozlehlé venkovní bazény rozproudí tělo i v zimě, uvnitř kromě dalších bazénů pak zkuste saunu, páru nebo si objednejte některou z místních masáží či procedur.

Druhou volbou jsou nádherné Gellértovy lázně. Secesní budova na druhém břehu Dunaje, pod Gellértovým vrchem, s pravděpodobně nejkrásnějším vnitřním bazénem. Krom toho lázně mají i venkovní bazén s vlnobitím. Místní termální voda je díky složení vhodná hlavně na léčbu kloubů. Denní vstupné o víkendu vás vyjde v obou lázeňských komplexech na necelých 700 korun.

Kde spát

Minulý rok v centru měst otevřel pětihvězdičkový Hard Rock Hotel. Už na dálku září jeho zlatá fasáda, která objímá nejvyšší patra a chrání je před přímým sluncem. Při vstupu do lobby je jasné, že tady je na prvním místě hudba. Ve vitrínách kolem sametové tyrkysové sofa je třeba fialový kabát z umělé kožešiny ze šatníku Prince i jeho slavná perleťová Claude guitar od značky Schecter se zlatými komponenty, jasně žluté boty Eltona Johna od návrháře Yohji Yamamota nebo šaty značky Pucci, které na sobě měla před lety Katy Perry na afterparty magazínu Rolling Stone po předávání amerických hudebních cen. Na stěně visí Fender Stratocaster Briana Maye ze skupiny Queen a do toho z reproduktorů právě hraje Eric Clapton.

Moderní design plný barev, mramoru a kachliček odkazující na lázeňskou tradici města se propisuje i do velkorysých pokojů pro hosty - cena za noc začíná kolem 160 eur. Když budete mít štěstí a bude volné některé ze čtyř apartmá, neváhejte. Ať už to bude loftový Diamond Suite nebo Rock Star Suite se soukromou terasou s vířivkou. K dispozici máte posilovnu a když zatoužíte zabrnkat si na kytaru, můžete si půjčit jednu z místních kytar Fender.

Součástí hotelu je bistro s barem Sessions, oblíbené místo i na obchodní schůzky, které funguje od snídaní až po dlouhé večeře. A největší benefit? Ležérnost a nenucenost. Zaměstnanci, kteří vám pomohou se vším, o co si řeknete, vás ale zároveň nechají projít, aniž by se vás horlivě ptali, jak se máte. Navíc nemusíte řešit, jestli váš outfit odpovídá dresscodu pětihvězdičkového hotelu. Prostě přijdete oblečení tak, jak chcete. Třeba jako rockstar.

Kde jíst