Po prosincovém nástupu syna Antoina na pozici generálního ředitele holdingové společnosti Christian Dior SE rodina nejbohatšího muže planety Bernarda Arnaulta dále posiluje své postavení v rámci koncernu LVMH. Do čela módního domu Dior se nyní postavil jeho prvorozený potomek - dcera Delphine. Ta se do vedení značky vrací po dekádě, kterou strávila po boku CEO Louise Vuittona Michaela Burkeho. Zároveň nadále zůstává členkou představenstva a výkonného výboru LVMH, kde se v roce 2003 objevila jako první žena vůbec.

V rámci rodinného byznysu přitom našlo uplatnění všech pět dětí Bernarda Arnaulta. Vedle Delphine a Antoina, které má podnikatel z prvního manželství, ve firmě pracují i zbylí tři synové. Třicetiletý Alexandre Arnault je výkonným viceprezidentem klenotnictví Tiffany. O dva roky mladší Frédéric je generálním ředitelem výrobce luxusních hodinek Tag Heuer a čtyřiadvacetiletý Jean řídí marketing a vývoj pro divizi hodinek Louise Vuittona.

Sama Delphine Caroline Marie Arnault je ostřílená manažerka. Svou kariéru zahájila v konzultační společnosti McKinsey, kde strávila dva roky. V roce 2001 se zapojila do fungování společnosti svého otce a následujících dvanáct let strávila pod značkou Dior. Zde se postupně propracovala se obuvnické sekce až na pozici zástupkyně generálního ředitele. Odtud pak zamířila do užšího vedení značky Louis Vuitton.

„Pod jejím vedením atraktivita produktů výrazně vzrostla. Její bystré postřehy a nesrovnatelné zkušenosti budou rozhodujícím přínosem pro pokračující vývoj značky Christian Dior,“ uvedl u příležitosti jmenování Bernard Arnault. Zatímco Delphine nyní míří do čela Dioru, dosavadní šéf značky Pietro Beccari vystřídá Michaela Burkeho, který ve svých pětašedesáti letech pozici CEO Louis Vuitton opouští. „Oba jsou velmi respektovaní, je to logické povýšení v rámci skupiny,“ reagovala na dnešní zprávu Natasha Brilliant, analytička banky Credit Suisse.