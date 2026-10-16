V Pařížské ulici v Praze otevřel nový butik. Nováčkem je pátý monobrandový butik české rodinné společnosti Carollinum, tentokrát se švýcarskou horlogerickou značkou Longines, jejíž kořeny sahají až do roku 1832. Hned při vstupu do butiku si uvědomíte, že jste se ocitli v přítomnosti více než dvou stovek kurátorsky vybraných modelů hodinek. Protože Longines není značka jednoho ikonického modelu, nýbrž značka kvality a elegance napříč portfoliem. Nabídka operuje v pěti základních tematických rodinách Master, Spirit, Heritage, Elegance a Conquest. Prozkoumat tu můžete vysoce sportovní či střídmé dámské modely i pilotky se stopkami. Otevření nového butiku se zúčastnil i Patrick Aoun, CEO a prezident značky Longines. A hned zkraje návštěvy připomněl: „První kapitoly vztahu Longines k českým zemím se začaly psát již v 19. století za Rakouska‑Uherska a tato vazba přetrvala i po vzniku Československa v roce 1918 bez přerušení až dodnes. Celé generace zákazníků přijaly během let za své hodnoty, které jsou značce Longines vlastní – mistrovské řemeslné zpracování, spolehlivost a nadčasová elegance. Významným symbolem letitého pouta jsou hodinky Longines Pilot Majetek (v mezinárodní pofrancouzštělé výslovnosti Mažetek), model vytvořený v roce 1935 pro československé letectvo.“
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