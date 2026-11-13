Hodinky, které měly zůstat v prachu závodních okruhů, se dostaly až na povrch Měsíce. Model, který vždy dokumentoval rekordy a milníky lidských dovedností, oslaví 70 let nepřetržité výroby a bleskového a ultra přesného měření času a rychlosti.
Hodinky Omega Speedmaster začaly odměřovat čas už v roce 1957, a tak jsme na prahu oslav sedmdesáti let nepřetržité produkce. Jde o jednu z nejdéle vyráběných sérií, která pravidelně byla u počinů lidského snažení lámat rekordy a pokořovat hranice možného. Model Speedmaster vznikl jako součást profi trilogie po boku sesterských Railmaster a Seamaster, přičemž jeho původním posláním bylo sloužit inženýrům, vědcům a automobilovým závodníkům, kteří potřebovali bleskově a přesně měřit rychlost.
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