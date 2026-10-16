Dubnový veletrh Watches & Wonders v Ženevě zažil okamžik, na který milovníci vysoké hodinařiny dlouho čekali. Velkolepou premiéru tu měla manufaktura Audemars Piguet, tvořící neotřesitelnou součást hodinářské „svaté Trojice“. Nebylo to jen o představení novinek pro letošní rok – značka za zdánlivě nenápadnou kulisou hodinářského domu návštěvníky láká do svých útrob, kde jim na velkolepé ploše představila historii značky, základní principy, na kterých už 150 let stojí, budoucnost vývoje a v neposlední řadě samozřejmě také novinky pro rok 2026. Zájem o to, vidět pod ruce důležitého jména hodinařiny, byl obrovský – jen během prvních pár dní určených výhradně pro profesionály a média se v butiku na Palexpu vystřídalo každý den přes dva tisíce lidí.

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