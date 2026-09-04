V podhůří Lužických hor, tam, kde se malebným údolím sevřeným okolními lukami a zalesněnými kopci vine říčka Svitávka, se v polovině srpna sešlo několik stovek gurmánů, kteří si limitovaný počet vstupenek s předstihem koupili. Jejich cílem byl ME ZE festival, který už pátým rokem pořádá kreativní tým kuchařů ze ZE MĚ projektu, kteří svým přístupem a moderní gastronomií v posledních letech výrazně zahýbali českou cateringovou scénou.
Letos poprvé akce probíhala celý víkend, kdy se do nabitého programu plného workshopů zapojilo několik desítek jejich dodavatelů či spolupracovníků – od farmářů přes spřátelené kuchaře až po parfuméry a muzikanty. Kromě jídla se totiž festival již tradičně nese ve znamení hudby a na hlavním pódiu se také hoduje.