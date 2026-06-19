Bibimbap, japchae nebo tradiční korejské BBQ, které si připravujete sami přímo na stole. Restaurace ­­Han.sik­ v prvním patře Masaryčky vtrhla na pražskou gastroscénu přesně před rokem, s chutí a odhodláním dělat skvělou korejskou kuchyni od oběda do večeře, občas říznutou fusion chutěmi dalších asijských zemí. A tak na menu nechybí sashimi, wagyu nebo dokonalý mix rolls a maki. „Korejská kuchyně je hodně zdravá, fermentovaná a i díky popularitě korejských televizních dramat je o ni teď velký zájem,“ podotkne majitelka restaurace Vu Thuy Nga, které tady všichni říkají Anička. „Já osobně miluju cokoli s kimchi! Fermentovaná zelenina by měla být vlastně to první, co dáme do žaludku ještě před hlavním jídlem. Proto k jídlům vždy podáváme nejrůznější malé mističky s nakládanou ředkví, okurkami, zelím, řepou…“

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