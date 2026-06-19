Víkendové brunche v pražském hotelu Mama shelter bývají zážitkem, který se vyplatí zarezervovat si dostatečně dopředu. Nepřeberná nabídka jídla, které si postupně odnášíte ke stolu, začíná u dokonalých onigiri a ryb, pokračuje přes pizzu a burgery k pastě, nejrůznějšímu masu a salátům a končí u sladkého baru. Nad barevnými mísami a talíři se pravděpodobně dáte do řeči s některým z dalších hostů, protože to onigiri opravdu chutná jako svačinka, kterou jste si nedávno v tokijském metru kupovali v konbini, a vy máte pocit, že to musíte někomu říct. A už se těšíte na příští večer na terase restaurace, odkud budete sledovat zpomalující se tempo Holešovic a při čekání na food sharing s přáteli plánovat, že se sem musíte určitě vrátit na letní BBQ night, zatímco celý hotel ožije hudbou jednoho z pozvaných dýdžejů.
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