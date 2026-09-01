Tmavě zelený samet, ručně vyšívaná košile s motivem vinné révy, na hlavě královská koruna a v ruce jablko s českým křišťálem. Požehnaná kopie Pražského Jezulátka, které je významným křesťanským symbolem spojovaným se zázraky a uzdraveními a jemuž se na Malou Stranu přicházejí poklonit poutníci z celého světa, je darem diecézi v hrabství Kerry. To je v rámci irského předsednictví v Radě EU partnerským regionem České republiky, a je tak i místem pro prezentaci české historie, kultury a tvorby.
Jde ale také o odkaz na oblíbenou irskou tradici nazvanou Child of Prague, kdy se večer před svatbou umístí malá socha Ježíška před dům nevěsty nebo u kostela, aby zaručila dobré počasí ve svatební den. Často se také dává soška malého Ježíška jako dar novomanželům, kterým má přinést štěstí do společného života.
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- Jakou symboliku mají šaty pro Jezulátko.