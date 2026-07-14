1. BALENCIAGA a její návrat na stranu světla
Zarytí vyznavači vysoké, krásné módy si hlasitě oddechli. V couture módním domě Balenciaga totiž skončila ironická, antimódní a undergroundová nadvláda gruzínského rodáka Demny Gvasalii, který aktuálně řádí ve značce Gucci, a na scénu se vrací spanilost, romantika, zářivé barvy a couture krejčovina, pevně zakořeněná v tradici a umně přenesená do současného módního jazyka, aniž by ztratila cokoli se své vznešené podstaty.
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