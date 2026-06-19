Valentino Resort 2026

Cruise kolekce čítá celkem 75 dámských a 57 pánských modelů, jež se pohybují na škále od večerní opulentnosti po ležérní denní nositelnost. Kreativní ředitel módního domu Alessandro Michele v kolekci silně čerpá z estetiky 70. a 80. let. Mezi nejsilnější momenty kolekce patří bohémské tištěné šaty, vesty s folklorními motivy, brokát, samet, žakárové a gobelínové bundy, složité výšivky z korálků, flitrů a aplikací z umělých kožešin či peří.

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