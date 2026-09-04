Mít chvíli čas na sebe, odpojit se od telefonu a sociálních sítí a zase chvíli dělat to, co chceme, a ještě si to naplno uvědomovat. Několikadenní retreaty, které Bára a Albert pořádají ve svých milovaných Krkonoších, jsou přesně takovým místem, kde zpomalíte a dost možná i na chvíli zastavíte ten nekonečný proud myšlenek. A v krkonošské přírodě jsme je také zastihli, ke konci léta, jen několik týdnů předtím, než přivítají na světě miminko.

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