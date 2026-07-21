Výraz haute couture skoro všichni známe a umíme přeložit jako vysoká móda nebo vysoká krejčovina. Už menší skupina umí vysvětlit, co ten pojem ve skutečnosti znamená. HC totiž neznamená jen drahé, ručně šité šaty. Módní dům musí splňovat náročná kritéria, aby se rok co rok mohl ucházet o titul Maison Haute Couture.
Označení „haute couture“, vysoká krejčovina, je ve Francii zákonem chráněné označení, které podléhá přísnému schvalování ministerstva průmyslu a jeho oborové komory. Používat ho mohou pouze prominentní značky zařazené na oficiální, každoročně aktualizovaný seznam.
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