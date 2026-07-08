Světová architektura prochází fascinující érou, v níž se špičková věda, kulturní dědictví a luxusní turismus propojují do odvážných vizionářských forem. Od pouštních oáz Blízkého východu po drsné arktické pobřeží vznikají monumentální projekty, které posouvají hranice toho, jak vnímáme kulturní a osvětové instituce. Představujeme čtyři ambiciózní projekty od ikonických tvůrců, jako jsou Frank Gehry, Snøhetta, Heatherwick Studio nebo Dorte Mandrup, které mají v nejbližších letech pozměnit mapu eko a luxusní turistiky.

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