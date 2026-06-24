1. Titlis Tower najdete ve středním Švýcarsku na samotném vrcholu hory Titlis v Urnských Alpách v nadmořské výšce 3020 metrů. Tyčí se přímo nad horským městečkem Engelberg v kantonu Obwalden, přibližně 35 kilometrů jižně od Lucernu. Jejími autory jsou architekti prominentní švýcarské kanceláře Herzog & de Meuron a vznikla transformací ocelové konstrukce vysloužilého telekomunikačního vysílače z 80. let, kterou nyní horizontálně protínají dva nové prosklené objemy. Výšková budova otevírá dosud nepřístupné prostory široké veřejnosti a nabízí dvoupatrovou restauraci, kavárnu či nejvýše položený butik Rolex na světě. Přímé propojení s horskou stanicí zajišťuje nově vybudovaný podzemní tunel a pomocná lanovka Titlis Connect. Architekti kladli velký důraz na udržitelnost integrací fotovoltaických panelů přímo do fasády. Celý projekt výrazně zvyšuje turistickou kapacitu a odolnost střediska vůči klimatickým změnám. Do horského střediska, kterým ročně projde na 1,1 milionu turistů, chce přilákat další, ať je léto nebo zima.
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