Myšák na Hradě
Nově otevřená pobočka vyhlášené pražské cukrárny z gastronomické sítě Ambiente se usadila na Pražském hradě v renesančním Schwarzenberském paláci. Najdete tu pravověrnou klasiku: větrníky, věnečky, indiánky, kremrole, laskonky či jablečný závin, ale i chlebíčky, pražská vejce, omelety nebo teplé párky. A prominentní výhledy? Všude, kam se podíváte.
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