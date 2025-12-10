Lokální tvůrci
Pestrobarevné ručně háčkované kabelky, obaly i doplňky Adolphinata v posledním roce zahltily instagramové feedy a staly se symbolem hravé, osobní módy. Každý kousek vzniká ručně v dílně zakladatelky Natálie Marie Vlčkové, která spolu se svým týmem tvoří kousky, jež mají duši, a jejichž veselá barevnost dokáže zvednout náladu i v pošmourných dnech. Na výběr máte různé velikosti, tvary i odstíny, takže si svůj ideální model najde minimalistka i milovnice výrazných barev. V zimní kolekci pak kromě kabelek najdete i měkoučké šály a čepice, které dotvoří zimní look a zahřejí na těle i na duši.
Pokojíček i celý byt teplým světlem rozzáří svítilny Jasna, které spojují poctivé ruční zpracování, přírodní materiály a jemnou atmosféru domova. Když se v nich rozsvítí světlo jehličí, ovocná kůra nebo sušené květy, vytváří magickou hru stínů a vůní, která dokáže proměnit i nehostinný studentský byt v příjemný koutek k odpočinku. Jsou ideální pro všechny, kteří milují útulné hygge večery, chvíle s knihou nebo prostě chtějí dodat svému prostoru dotek přírody.
Ponožky? Dříve proslulý dárek babiček a tetiček, nad kterým děti kroutily očima. Značka Ferdinand však z nich dělá stylový a kvalitní doplněk, který potěší i ty největší módní fajnšmekry. Vyrábějí se v Česku z prémiových materiálů, jako je bavlna, teplá vlna, alpaka, merino či hedvábí. V nabídce najdete jak jednoduché univerzální modely, tak i zábavné, kreativní edice od českých designérů, jako jsou Tereza Kladošová, Aleš Najbrt nebo puntíkatý pár od Maxima Velčovského. Zkrátka dárek, který je praktický, kvalitní, a už vůbec ne nudný.
Jestliže sháníte neobvyklý šperk s příběhem, podívejte se na stránky Spoonringz. Autorka Sofie vdechuje nový život starým lžičkám, ze kterých tvoří prsteny, náramky i ozdoby na uši pro muže a ženy. Každý kousek je originál, má svou patinu, strukturu i příběh minulosti. Šperky tak nepůsobí jen jako módní doplněk, ale i jako malý sběratelský objekt.
Technologie
Rozbalit pod stromečkem telefon možná není nejpřekvapivější dárek, ale nový iPhone Air s elegantním popruhem na crossbody nošení má punc stylové technologické vychytávky. Díky lehké konstrukci a minimalistickému designu působí spíš jako módní doplněk než jako klasický smartphone. Nošení přes tělo navíc osvobodí ruce a dodává outfitu ležérní, moderní vibe, ideální pro městské nomády, studenty i všechny, kdo chtějí mít telefon vždy po ruce.
Pics or it didn’t happen! Kompaktní a stylový fotoaparát Fujifilm Instax Mini EVO spojuje kouzlo analogové fotky s možnostmi moderní technologie. Je lehký, snadno přenosný a díky slotu na SD kartu i funkci Bluetooth zvládne fotografie ihned nahrát jak do počítače, tak do telefonu. Malý fotoaparát je ideální dárek pro každého, kdo rád zachycuje dennodenní momenty kavárenského povaleče, dobrodružné výpravy po horách i rodinné oslavy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.