Poslední týdny čtu texty svých kolegů o tom, co a jak jíst a nejíst, jak se hýbat, čeho se vyvarovat a na co dbát. A co ten koktejl života dělá s našimi těly, aniž bychom si toho na první pohled třeba všimli. Jenže ono se to všechno nasčítá, říkám si. Když mi Lubo Smid vyprávěl, že vlastně nemá hlad, že trvá hodiny, než tělo zpracuje potravu a že je potřeba ho nechat někdy odpočinout, aby mohlo regenerovat, říkala jsem si, že na tom něco bude.
Přidal se Jiří Jelínek, který před dvaceti lety zakládal na Strakonické na Smíchově legendární prodejnu Wine Food Market, a tvrdí, že jestli něco máme jíst, má to být kvalitní a zdravé. Přece chcete vědět, co jíte, ne?! A ne hledat ve složení konzervanty, dochucovadla, stabilizátory a zvýrazňovače… Existuje přece tolik knížek, které téma ultrazpracovaných potravin pokrývají! (My vám některé z nich na následujících stránkách doporučujeme.)
Kolegyně pak vyzpovídaly několik odborníků, kteří to vidí ještě jasněji, protože pravidelně pročítají nejnovější studie: lépe jíst, správně se hýbat, dobře spát a nezapomínat na svůj mikrobiom. A na duši.
Své o tom ví investor Petr Stuchlík, který řešil stres v pracovním i osobním životě přejídáním a pitím vína. V jednu chvíli mu ale došlo, že je zhruba v polovině života a má možná poslední šanci se sebou něco dělat. Rozhodl se zastavit a převrátit tak trochu svůj život naruby. A vydal se na dva tisíce kilometrů dlouhou pouť do Santiaga de Compostela a teď podobnou cestu k sobě samému doporučuje všem.
V jednom se námi oslovení shodují, naše těla (my!) si zaslouží dostávat to nejlepší. To je ta investice, na kterou bychom měli myslet, když se vypravíme do obchodu, do restaurace nebo pozdě večer do lednice. Nebo když máme pocit, že jsme na pokraji vyhoření a nedokážeme ze stresového kolotoče vyskočit.
Sestavili jsme pro vás sedm kroků k dlouhověkosti, kde vás všechna tahle témata pustí do hloubky. Nechte se inspirovat, i kdybyste měli změnit jen jednu malou věc ve svém životě k lepšímu. Protože kdy jindy balancovat nad novými cestami než na konci roku?!
Milé čtenářky, milí čtenáři, přeju vám, ať je váš život nejen v příštím roce šťastný, zdravý a máte ho pevně v rukou!
