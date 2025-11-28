Výstava v Design Museu představuje více než sedm set archivních předmětů z více než tří dekád Andersonovy tvorby. Kurátoři vybrali vše, co vypovídá o jeho posedlosti detailem – polaroidy zachycující první nápady, storyboardy plné přesných kompozic, pracovní sešity s ručně psanými anotacemi, prototypy loutek i rozsáhlé modely filmových scén.
Jedním z největších lákadel je třímetrový dokonale symetrický růžový model fasády ikonického Grandhotelu Budapešť, přesně takový, jak jej diváci znají z filmu. Nechybí ani kultovní Fendi kožešinový plášť Margot Tenenbaumové, automaty z Asteroid City či loutky z filmu Život pod vodou, které ukazují Andersonovu hlubokou náklonnost k ruční práci a tradičnímu filmovému řemeslu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.