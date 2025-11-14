Objevuje se v legendách i hudebních textech. Nádherná hora Fudži, která se majestátně tyčí nad japonskou krajinou, posvátné místo, které má alespoň jednou za život navštívit každý Japonec, je zdrojem inspirace v krásné literatuře i magnetem, který je se svou výškou 3776 metrů cílem milionů návštěvníků lačnících vstoupit na nejvyšší vrchol země vycházejícího slunce. A také místem s jedinečným klimatem. Průměrná roční teplota se drží u třinácti stupňů, vlhkost se pohybuje v nadprůměrných hodnotách a voda ze sněhové pokrývky hory skrz ní dlouhých padesát let protéká systémem vulkanických hornin, které ji činí nebývale průzračnou a čistou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.