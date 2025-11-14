Probouzet se tady za svítání s výhledem na vodní plochu Skadarského jezera je idylické přesně tak, jak si teď asi představujete. Protože jste v přírodní rezervaci, celou noc tu posloucháte maximálně místní faunu, černé nebe vypadá hlubší než při pohledu z vašeho pražského (nebo jakéhokoli jiného městského) bytu, a když chcete po páté hodině ranní přivítat nový den, nic vám nebrání. Mně jen boční stěna stanu na střeše Škody Karoq v barvě, která s východem slunce dokonale ladí. To je ale to nejmenší.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.