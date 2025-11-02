Jana Burkiewiczová svou tvorbou dlouhodobě propojuje tanec s divadlem, výtvarným uměním i performancí. Kromě vlastních projektů působí také jako režisérka pohybových složek operních, divadelních či výstavních projektů. Na základě svých zkušeností se před třemi lety rozhodla založit festival Bread and Dance, jenž vytváří networkingovou platformu pro tanečníky a choreografy. „Vycházela jsem ze sousloví bread and butter, což je základ, který k životu potřebujeme,“ popisuje. Letošní ročník od osmého do dvanáctého listopadu přivítá značné množství zahraničních tanečníků. „Vše ale začíná u diváků,“ doplňuje Jana.
Tanečníci mohou na festivale navštívit čtyři workshopy s předními českými choreografy a zároveň se s nimi osobně seznámit na networkingové snídani. „Sama jsem si na workshopech vybrala tanečníky, s nimiž dnes spolupracuji.“ Kromě lokálních tanečníků se festivalu daří oslovovat i ty zahraniční. „Dvě třetiny účastníků jsou cizinci,“ říká Jana.
Kromě choreografů se účastníci mohou seznámit s dramaturgy divadel a festivalů nebo s bookery. „Letos naši hosté navštíví deset různých představení, zúčastní se prezentace umělců i panelové diskuse, kam se nám podařilo dostat opravdu velká světová jména, jako je například Annabelle Bonnéry, ředitelka norského národního souboru pro současný tanec Carte Blanche nebo André Schallenberg, což je programový ředitel pro tanec a divadlo Evropského centra umění Hellerau v Drážďanech.“
Poslední částí festivalu je předvedení souborů, které organizátoři považují za to nejlepší, co může česká taneční scéna nabídnout. Vedle zakladatelů se poprvé představí také Cirk La Putyka, Pocket Art Collective, Temporary Collective či Viktor Černický. Publikum čekají čtyři podzimní premiéry. Cirk La Putyka uvede St. Art inspirované světem vrcholového sportu, Lenka Vagnerová & Company představí Your Ghosts, My Shadows, zatímco DEKKADANCERS oslaví deset let existencí večírkem Studio 54.
10 let BURKICOM
Součástí festivalu je i oslava desátého výročí Janina souboru BURKICOM. „Rozhodli jsme se slavit celý rok,“ směje se Jana. Jedním z představení na letošním programu je inscenace Ostrov!, která se řadí k nejúspěšnějším počinům souboru. „Byli jsme s ním až v Hongkongu a nyní jej vracíme zpět k nám do prostředí kostela sv. Šimona a Judy v Praze 1, kde jsme BURKICOM založili.“ Představení předělali na site-specific verzi, díky čemuž jej mohou z divadla vyvézt ven, ať už do lesa nebo právě do kostela. „Představení je imerzivní, tudíž mu to velmi svědčí. Do budoucna bychom podobně chtěli upravit i další,“ dodává.
