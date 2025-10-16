Káva je na prvním místě, protože bez ní byste spletité ulice Barcelony jen těžko zdolávali. V posledních letech se tu rozrostla popularita espresso barů, tedy menších kavárniček s pár stolečky, kde si pochutnáte na výběrové kávě a něčem malém k zakousnutí. Syra Coffee patří mezi barcelonské franšízy, na které narazíte téměř na každém rohu. Jejich malinké espresso bary jsou ideální zastávky při toulkách městem. Navíc si praží vlastní kávu, kterou si můžete odvézt domů.
Asi dvě stě metrů od chrámu Sagrada Família narazíte na nenápadnou kavárničku Vanta Coffee. Kontrastem černého interiéru je usměvavý majitel, který vám rád poradí, co si objednat. V nabídce mají i domácí dezerty, skvělou matchu a výběr z několika druhů alternativního mléka. Ve čtvrti Sarrià-Sant Gervasi, která si dodnes zachovává původní vesnickou atmosféru díky úzkým uličkám a malinkatým domkům, najdete kavárnu Nook. Výběrová káva a lehká snídaňová menu z ní dělají ideální místo pro pomalý start dne nebo zastávku na turné po Gaudího stavbách.
Pokud hledáte něco na zub, zajděte do pekárny Origo Bakery, kterou založil bývalý zaměstnanec Googlu, když se rozhodl opustit korporátní život a zpomalit. François peče chleby z místních starých odrůd obilí a průběh pečení můžete navíc sledovat skrz obří okno přímo z ulice. Kromě chleba mají i širokou nabídku pečiva inspirovanou světovými mistry, takže si zde lze objednat křupavý francouzský pain au chocolat nebo voňavého švédského šneka s kardamomem.
Tapas a koktejly
Jet do Španělska a nedat si tapas by byl skoro hřích. Bar Cañete je ikonické místo pro všechny, kdo chtějí zažít Barcelonu bez filtru. Po příchodu se posadíte k pultíku, z něhož vidíte do kuchyně. Kuchaři vaří pár kroků od vás, číšníci křičí objednávky přes bar a všude to voní po másle, česneku a mořských plodech. Rajčatový chléb, mušle, jamón i cava. Místní energie vás naprosto pohltí.
