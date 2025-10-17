Světélkující oáza
Structural Botany je venkovní série tchajwanského umělce Cheng Tsung Fenga. Zabývá se v ní vytvářením umělých objektů, jejichž křivky imitují lístky, stonky, květy i žilnatiny rostlin. Nový přírůstek – Rostlina č. 25AP‑263‑43 – se usadila v areálu ekologicky smýšlejícího hotelu Swiio Villa Yilan na Tchaj‑wanu. Kolonie stonků dosahujících výšky dva a půl až pět metrů tu vytváří odpočinkový habitat, zastíněný poloprůsvitnými čepelemi listů, které odráží a maximalizují solární bodové osvětlení. Celá Fengova práce je postavená na zkoumání postupně zapomenuté orientální kultury a použití tradičních řemeslných technik, kterým se učí od starých mistrů z různých regionů. Díky mimořádné vizuální atraktivitě jeho projektů ho ke spolupráci přizvaly značky Hermès, Cartier, Loewe, Bottega Veneta, Apple, Aesop, Nike, hotel Ritz‑Carlton či HBO.
