Hned po vstupu do hlavního sálu v přízemí si můžete prohlédnout výstavu Triumf trofejí od Maxima Velčovského, jejíž světová premiéra proběhla v dubnu během Milánského týdne designu. Některé objekty jsou vyrobené z uranového skla, díky čemuž získávají neobvyklé vizuální efekty. Výstava reinterpretuje trofej jako artefakt, který se v průběhu času mění z prestižního vyznamenání v předmět nesoucí nečekaný ironický příběh. Autor tím upozorňuje na konání světových lídrů i nás samotných.
Česká sklárna Izaak Reich ve spolupráci s designérem Ronym Pleslem prezentuje soubor nápojového skla Linden, jehož vzhled je inspirovaný listem lípy. Ronyho práci spatříte také v instalaci křišťálového lustru Atrey v horním patře letohrádku. Objemná instalace Elis Monsport zase ukazuje, jakým způsobem lze ozvláštnit dělení prostorů pomocí skleněných příček.
Studio DECHEM návštěvníkům poskytuje k nahlédnutí kolekci objektů, které ukazují, jak atraktivní a zároveň precizní může být práce s taveným sklem, od nástěnných kompozic Fundo, tvořených velkoformátovými deskami v různých odstínech kouřového skla, až po stojací lampy Volcano Appartment, jež odhalují možnosti vertikálního tvarování materiálu. Skulpturální kolekce Discord of The Harmony spojuje pískovec a sklo Fragmentglass. Kromě letohrádku můžete spatřit tvorbu studia i v hotelu Alcron, kde společně s ilustrátorem Michalem Bačákem vytvořili originální objekty propojující ilustraci a sklo.
Český sklářský designér Johan Pertl ve své kolekci Dawn propojuje estetiku renesance s moderní experimentální prací se sklem. Jak už název napovídá, tvůrce se inspiroval světlem rozbřesku. Expozici tvoří monumentální dvoumetrový svícen, konzolový stůl a menší stolek evokující vznik hvězdy. Všechny fáze procesu výroby jsou ruční, od modelace v sochařské hlíně přes tavení a broušení skla až po finální leštění.
