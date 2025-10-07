Konstrukce z vrstvených překližkových panelů a kovových výztuh, kopírující elegantní křivku budovy, vytvořila extrémní dráhu o délce přes dvě stě metrů. Na její vrchol se vypravil legendární brazilský skateboardista Sandro Dias přezdívaný Mineirinho.
Z výšky přes osmdesát metrů se spustil rychlostí přes 100 km/h, a to v outfitu z kolekce Prada Linea Rossa vyrobeném z technických tkanin, které odolávají extrémním podmínkám i větru. Pro Diaze, který má za sebou více než tři dekády v profesionálním skateboardingu, šlo o splněný sen. „Chtěl jsem se zapsat do historie nejen tím, co dělám na prkně, ale tím, kde to dělám. Tahle budova se na chvíli stala mým světem,“ sdělil pro Red Bull.
Z architektonického hlediska byl projekt jedinečný. Tým inženýrů a designérů musel řešit nejen extrémní zátěž konstrukce, ale i plynulý přechod mezi fasádou a dojezdem rampy. Do projektu se zapojilo více než padesát odborníků z oblastí architektury, konstrukčního inženýrství i bezpečnosti. Instalace trvala několik měsíců a probíhala pod přísným dohledem městských úřadů i záchranných složek.
