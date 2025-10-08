Výstava fotografky Mary McCartney: Striking by PLAYCE přináší do Prahy světový projekt, který vznikl exkluzivně pro letošní ročník Designbloku. Kurátorkou výstavy je Martina Lowe, která s McCartney spolupracuje již mnoho let. Uvidíte zde výběr fotografií oslavujících sílu ženské postavy, jak fyzickou, tak emocionální. Výstavu v Galerii Rudolfinum je možné navštívit až do 2. listopadu 2025.
Instalace Cabinets of Reminiscence od značky BOMMA proměňuje kubistickou Kovařovicovu vilu na výtvarnou laboratoř světla. Pod taktovkou scénografa Marka Cpina zde vzniklo sedm pokojů s ručně vyráběnými svítidly, v nichž se prolíná skutečnost s iluzí. Vila je přístupná od 7. do 12. října a vstup je zdarma.
Značka venkovního nábytku Todus letos představuje židli Kori, navrženou Studiem Segers. Design židle kombinuje robustní konstrukci z práškované nerezové oceli s komfortem v podobě odnímatelného polstrování. Díky rychleschnoucí pěně však není potřeba židle schovávat před deštěm. V expozici Spot on představuje tři barevné varianty v nových vzornících a také laky ve vysokém lesku. Nábytek značky Todus si můžete kromě instalace vyzkoušet i na střeše Křižíkových pavilonů v odpočinkové zóně.
Značka PBG pokračuje v cestě mezi módou a designem. Po loňské kolekci denimu letos přichází s novými modely a prvními pletenými svetry z jemné italské merino vlny, vyrobenými v českých pletárnách. Sortiment značky se nově rozšiřuje i o šperky, hedvábné šátky, parfém a spolupráci s Líčírnou Organics, pro niž vytvořila denimová pouzdra na kosmetiku.
