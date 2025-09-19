Labubu a jeho společníci Zimomo nebo King Mon vyšli původně z Lungových ilustrací a dětských knih. Zásadní zlom ale přinesl moment, kdy se postavy objevily jako figurky v takzvaných blind box kolekcích. Tento způsob distribuce, kdy sběratelé nevědí, jaký model se v krabičce skrývá, nastartoval v Asii obrovský boom. Limitované série mizely z obchodů během hodin a na sekundárním trhu se některé edice prodávaly za násobky původní ceny.

Tvůrce postavy Labubu, Kasing LungZakladatel a CEO společnosti vyrábějící hračky Pop Mart International Wang Ning díky prudkému nárůstu hodnoty akcií, který byl odstartován virálním zájmem o panenku Labubu, zbohatl v dubnu zhruba o 1,6 miliardy dolarů během jednoho dne.

