Labubu a jeho společníci Zimomo nebo King Mon vyšli původně z Lungových ilustrací a dětských knih. Zásadní zlom ale přinesl moment, kdy se postavy objevily jako figurky v takzvaných blind box kolekcích. Tento způsob distribuce, kdy sběratelé nevědí, jaký model se v krabičce skrývá, nastartoval v Asii obrovský boom. Limitované série mizely z obchodů během hodin a na sekundárním trhu se některé edice prodávaly za násobky původní ceny.
Zakladatel a CEO společnosti vyrábějící hračky Pop Mart International Wang Ning díky prudkému nárůstu hodnoty akcií, který byl odstartován virálním zájmem o panenku Labubu, zbohatl v dubnu zhruba o 1,6 miliardy dolarů během jednoho dne.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.