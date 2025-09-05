Frantovky u moře, napadne mě během pár chvil strávených v chorvatské Opatiji. A nejsem daleko od pravdy. Se západočeskými lázeňskými městy má zhruba dvanáctitisícové letovisko na pobřeží Jadranu společného víc než jen atmosféru.
V druhé polovině 19. století byla Opatija druhým největším lázeňským resortem v tehdejší rakouské, respektive rakousko‑uherské monarchii – hned po Karlových Varech. Zatímco Vary proslavily jejich léčivé prameny, v případě Opatije šlo o klimatické lázně.
