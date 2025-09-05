Na mapě Francie působí Bretaň jako natažený prst, který hrdě ukazuje na Atlantik. Krajina tu připomíná napnuté tělo, které se nechává bičovat větrem a slanou vodou, a i uprostřed prázdnin je tu potřeba natáhnout si péřovku a na hlavu čepici, když zaleze slunce. Nic pro dovolenkáře, kteří chtějí ležet celý den u moře s drinkem na lehátku. Přitahuje spíš melancholiky a srdcem dobrodruhy. Cesta sem netrvá zrovna chvilku, zabere 17 hodin, z Prahy je to totiž na nejzápadnější cíp Bretaně přes 1600 kilometrů. Vyplatí se udělat si zastávku. V našem případě v regionu Champagne, v Épernay, kde sídlí několik slavných vinařských domů, a vesničce Hautvillers, kde nežil nikdo jiný než mnich Dom Pérignon. Začít výlet sklenkou s výhledem na nekonečné francouzské vinice stojí za to.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.