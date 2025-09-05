Na gender nebo na věk se tady nehraje. Ani na to, čí jste dcera. Dobré rodinné vztahy a pracovitost jsou ale základním kamenem důvěry, kterou Karel Kadlec vložil do své dcery Karin. Odmala ho zpovzdálí sledovala, jak se práce stávala jeho koníčkem a že základ byznysu tkví v servisu a osobním přístupu k zákazníkům, kteří se díky tomu vracejí. Od založení ostravského dealerství a prvních prodaných vozů BMW až k rozšíření firmy o prémiové značky Rolls‑Royce a přesně před rokem i Aston Martin.
