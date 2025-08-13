Monika a Jirka se po letech života v Londýně a Praze vrátili do rodného kraje, aby si splnili sen o kavárně, která bude stejně osobní jako její název, jež vznikl spojením jejich jmen MOJI. V gastronomickém světě nebyli žádní nováčci. Založili totiž oblíbený podnik Coffee room na pražských Vinohradech, který po letech prodali a minulý rok si otevřeli novou kavárnu v Mikulově.
Útulný prostor s dřevěnými trámy a nábytkem přímo vybízí k rannímu posezení. Majitelé si rádi hrají s fermentací a netradičními kombinacemi chutí. Vejce mají od Šťastných slepic, pečivo od místních pekařů a zeleninu od farmářů z okolí. Kávomilové si zde pochutnají na klasice v podobě cappuccina se sametovou pěnou, ale i filtru nebo silném cold brew. Do letní nabídky patří například nadýchaný french toast s meruňkami, turecká vejce, ale i letní drinky jako ledová matcha se spirulínou nebo s borůvkami. Večer se sem můžete zastavit na sklenku naturálního vína, po kterém vás ani druhý den nebude bolet hlava.
Kavárna & vinárna Knoll, Lednice
Jen pár kroků od zámeckých zahrad v Lednici stojí Kavárna a Vinárna Knoll, která spojuje to nejlepší z moravské pohostinnosti - kvalitní jídlo a rodinné vinařství. Na jejich křupavý french toast s meruňkami či hruškami z místních sadů budete vzpomínat ještě dlouho po návratu domů. Jestliže raději snídáte naslano, zkuste jejich chleba s pečenými cherry rajčátky, domácím pestem a krémovou burratou. V létě si snídani vychutnáte na romantické zahrádce obklopené květinami, v zimě vás přivítá hřejivá atmosféra interiéru s vůní čerstvé kávy. Knoll si své místo na gastronomické mapě vydobyl i mezi odborníky, když získal ocenění Gourmet Jižní Morava 2024.
Na dvorku bývalé fary v srdci vinařské vesnice Bořetice vzniklo místo, které kromě jídla potěší i milovníky estetických fotek na Instagramu. Díky svému umístění totiž kavárna Dvorek získala atmosféru malých podniků na jihu Francie. Oprýskané zdi, světle zelené okenice a stolečky vás přenesou do levandulových hájů Provence. Na sestavení menu si zde dali opravdu záležet, najdete v něm burratinu s rajčaty z farmy Ráječek, prosciutto crudo s broskvemi a pistáciemi, i klasické snídaňové párky. O víkendech pak nesmíte minout jejich jogurtové lívance se švestkami, švestkovým rozvarem a mandlovou drobenkou. K tomu lokální víno, limonáda z domácích sirupů a pocit, že jste našli svůj tajný koutek jižní Moravy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.