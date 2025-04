Ocenění inovátoři

Petra Doubková & EcoHaus

Jak ze studentského projektu udělat rozjetý byznys? Mladá podnikatelka Petra Doubková je ukázkovým příkladem. Ještě jako studentka Technické univerzity v Liberci vymyslela prací papírek pro ekologičtější praní prádla, aniž by člověk musel používat prášek nebo gel. Hlavní důvod? Účinnost a ekologie. Papírek se beze zbytků rozpustí, vystačí až na šest kilogramů prádla, a navíc nemá žádné plastové obaly.

Doubková založila značku EcoHaus, která ročně počítá tržby v nižších desítkách milionů korun. Její zboží se prodává jak na jejím e‑shopu, tak v internetových i kamenných obchodech zavedených značek, jako je Globus, Rossmann nebo Alza. Nyní portfolio zboží rozšiřuje a vstupuje do segmentu prémiových čisticích prostředků.

K rozjezdu firmy a jejímu uchycení na trhu nepotřebovala žádného silného investora v zádech, jediným externím zdrojem peněz byla kampaň na crowdfundingové platformě Hithit.

„Vybudovat firmu z vlastních prostředků mě naučilo být extrémně efektivní a pragmatická. Každou korunu jsem si musela dobře promyslet, což mě přimělo hledat chytrá řešení místo těch nejdražších. Hodně sázím na testování přímo se zákazníky, dělám hloubkové rozhovory, sbírám data a na základě toho tvořím produkty, které skutečně odpovídají jejich potřebám,“ popisuje.

Jasno má také v tom, co bylo hlavní překážkou na startu byznysu. „Jednoznačně edukace zákazníků. Když přinášíte inovativní a udržitelné produkty, nestačí jen mít skvělou nabídku, je nutné vysvětlit lidem, proč je důležitá změna a jak jim nový přístup může usnadnit život,“ říká. Kromě vlastního podnikání se věnuje i mentoringu a koučování začínajících podnikatelů.

Petra Doubková získala také Cenu ČSOB za Udržitelné inovace. Tato kategorie se zaměřuje na autory kreativních a inovativních projektů, které jsou přínosné pro naši společnost, planetu a přírodu. „Ze studentského projektu se postupně stal regulérní byznys, dvakrát také potvrdila potřebu na trhu úspěšnou kampaní na Hithitu, v Česku navíc přišla s tímhle nápadem jako první,“ shrnuje důvody pro výběr i zařazení do desítky inovátorů za porotu Michaela Bauer z ČSOB.

Greenwool.cz

Kam s ní? Tato otázka při přemýšlení o tom, co s ovčí vlnou, trápí většinu českých ovčáků. Chlupatí sudokopytníci se u nás totiž chovají kvůli masu, mléku či údržbě krajiny, nikoliv ale na vlnu, která tak zpravidla není vhodná pro využití v textilním průmyslu. Zhruba 200 tisíc českých ovcí se však jednou až dvakrát do roka ostříhat musí. Vzniká tak biologický odpad, který je potřeba dle zákona bezpečně zlikvidovat. To, že se vlna nevyužije, dlouho trápilo chovatele z Podkrkonoší, až vznikl Greenwool.cz. „Odpad“, který by jinak skončil ve spalovně nebo na skládce, přetváří na ekologické hnojivo vhodné pro využití v sadech, školkách i klasických zahradách. Na rozdíl od běžných produktů s podobným účinkem v půdě nezůstanou mikroplasty z granulí, které řízené uvolňování živin umožňují. Zatím fungují v jednom provozu v Nové Pace, do budoucna by ale v Greenwoolu chtěli vybudovat decentralizovanou síť linek, tak aby se dostali co nejblíž chovatelům a dokázali zpracovat veškerou tuzemskou vlnu.

Zbývá vám ještě 80 % článku