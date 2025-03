Když před devadesáti lety založili čtyři mladí idealisté a designéři Aino a Alvar Aaltovi, Maire Gullichsen a Nils‑Gustav Hahl nábytkovou značku Artek, vyslali z Helsinek do světa jasné manifesto: „Chceme zlepšit kvalitu bydlení, přinést do Finska moderní umění a design a zároveň ukázat to nejlepší, co Finsko může nabídnout.“ Letos věhlasná značka u příležitosti svého výročí pokračuje v tradici a uvádí speciální kolekci Artek + Moomin, jež zahrnuje limitovanou edici ikonické stoličky Stool 60 Celebration a skříňky Cabinet 250 Celebration zdobené laserovými kresbami oblíbených mumínků.

Zbývá vám ještě 80 % článku