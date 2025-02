Petr Mára sleduje závratný svět technologií neustále. Fascinuje ho, kam až a jak rychle dokáže ovlivňovat naše lidské životy. V dobrém i zlém. Není téměř novinka, kterou by nezachytil, ideálně všechno sám testuje a zkouší a pak o tom všem referuje svým posluchačům a sledujícím. I proto se mu říká technologický evangelista. My jsme se ho zeptali, jaký z jeho pohledu bude letošní rok, co nás čeká a nemine. Tady jsou podle něj nejočekávanější události:

Zbývá vám ještě 90 % článku