Elon Musk, zakladatel společnosti SpaceX, která na ambiciózním vesmírném projektu pracuje, na incident reagoval s pochopením a připomněl, že selhání je přirozenou součástí vývoje. „Každý krok vpřed přináší rizika, ale právě ta nás posouvají blíž k cíli,“ uvedl Musk.

Testy podle něj slouží k identifikaci chyb a jejich následné nápravě, což umožní dosáhnout dlouhodobého úspěchu. Na síti X zároveň Musk sdílel záběry padajících trosek z vesmíru a poznamenal: „Úspěch je nejistý, ale zábava zaručena!“

Podle prvních zpráv během letu došlo pravděpodobně k úniku paliva nebo kyslíku, který se nepodařilo v dostatečné míře odstranit z vnitřního prostoru. To vedlo k situaci, kdy motorům chyběl potřebný tah, zatímco se loď zároveň potýkala s nárůstem tlaku. Zhruba po osmi a půl minutách letu proto Starship aktivovala režim autodestrukce.

Nad ostrovy Turks a Caicos proletěly hořící trosky, které místní zachytili na videu:

Starship je považována za klíčový prvek plánů SpaceX pro budoucnost vesmírného cestování. Je navržena jako plně opakovaně použitelný systém, který by měl být schopen dopravit náklad i lidskou posádku nejen na Měsíc a Mars, ale také dál do hlubokého vesmíru. Pokud se SpaceX podaří překonat současné technické výzvy, mohla by Starship změnit způsob, jakým lidstvo přistupuje k průzkumu vesmíru.

