Výzkumy v oblasti mikrobiologie a imunologie přinášejí stále jasnější důkazy o tom, jak zásadní roli hraje kvalita stravy nejen v prevenci chronických onemocnění, ale i v každodenním fungování imunitního systému. A zatímco jedna kúra antibiotiky může narušit střevní mikrobiom na mnoho měsíců až let, pravidelná konzumace vhodných potravin buduje robustní základ našeho zdraví postupně, ale o to stabilněji. Není to tak, že stačí žít na zmíněných potravinách a člověk se nemusí o své zdraví bát. A nefunguje to ani naopak. Podle nutriční terapeutky Šárky Knížkové, se kterou byly potraviny konzultovány, „nezdravé potraviny neexistují – jen nezdravá množství.“

Brusinky Brusinky jsou známé pro svoji schopnost předcházet infekcím močových cest. Imunitu těla ale podporují celkově – především díky svým antibakteriálním vlastnostem. Hlíva ústřičná Tato houba působí proti mikroorganismům v těle – proti virům, bakteriím i plísním. Navíc má protinádorový potenciál a podporuje přirozenou obranyschopnost těla. Lněná semínka V posledních letech byla populární chia semínka a z nich například pudinky. Levnější a stejně kvalitní alternativou jsou obyčejná lněná semínka. Ta jsou nejbohatším rostlinným zdrojem omega‑3 mastných kyselin. Mají protizánětlivé účinky a obsahují i vysoký počet lignanů, které vykazují estrogenní účinky – což znamená, že mohou působit na reprodukční systém, sexuální chování, opakovanou přeměnu kostní tkáně i kardiovaskulární systém.

